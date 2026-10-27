La oposición aventaja por estrecho margen a Netanyahu, según estimaciones tras primeras elecciones desde ataque de Hamás en Israel

El bloque de la oposición al primer ministro Benjamin Netanyahu lideró por estrecho margen en las elecciones legislativas de este martes en Israel, las primeras desde el ataque de Hamás, del 7 de octubre de 2023, marcadas por una fuerte movilización, según las primeras estimaciones.

El sufragio se celebró a la sombra de tres años de guerras regionales desatadas por esos ataques de Hamás, con la seguridad como tema central de la campaña.

Según las primeras proyecciones difundidas por cadenas de televisión israelíes, el bloque liderado por el exjefe militar Gadi Eisenkot, de centroderecha, aventajaba por poco al bloque dirigido por Netanyahu.

Los partidos árabes israelíes repuntaron fuertemente, por lo que podrían tener un papel decisivo en el próximo parlamento, según los primeros sondeos a boca de urna.

Como ningún partido obtuvo la mayoría, las negociaciones para formar una coalición de gobierno se auguran arduas y podrían durar semanas.

Según las proyecciones de las cadenas de televisión 11, 12 y 13, el "Bloque del Cambio", encabezado por Eisenkot y formado por partidos que van de la derecha a la centroizquierda, recabaría entre 52 y 53 escaños de los 120 que tiene el Parlamento.

Por su parte, la coalición saliente de Netanyahu, que incluye a la extrema derecha ultranacionalista y los ultraortodoxos, obtendría 50.

En cuanto a las dos listas árabes, podrían conseguir un número récord de bancas, 17 o 18, según esos mismos sondeos.

Sin embargo, el partido de Netanyahu, el Likud, fue el que más escaños obtuvo, según estas estimaciones, 24 o 25, justo justo por delante de la formación Yashar, de Eisenkot.

Las proyecciones "muestran una ausencia total de confianza en Netanyahu y su gobierno", declaró Eisenkot poco después de que se publicaran estas estimaciones.

Por su parte, el actual líder de la oposición en el Parlamento, Yair Lapid, habló de una "derrota aplastante" para el bloque del primer ministro.

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La comisión electoral publicará gradualmente los resultados, un proceso que podría alargarse varios días.

Cerca de 7,3 millones de personas tenían derecho a voto, y miles de israelíes volaron desde el extranjero para participar en los comicios. Netanyahu ha sido primer ministro de Israel por 19 años de forma discontinua.