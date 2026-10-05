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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Donald Trump

Trump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento del autor de masacre en una base militar en 2009

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Nidal Hasan (AFP)
Nidal Hasan (AFP)
Hasan fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013 por llevar a cabo el tiroteo masivo inspirado en Al Qaeda en Fort Hood.

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento del perpetrador de una cruel masacre en 2009.

Se trata de Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que en 2009 asesinó a 13 personas en una base militar en Texas.

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El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó la decisión del mandatario en una publicación en X.

"El Secretario de Guerra Pete Hegseth ha recomendado —y el Presidente Donald J. Trump ha aprobado— la muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de EE.UU. para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009, dijo.

Y añadió: "Mató a 13 personas y hirió a 32 más mientras gritaba “Allahu Akbar” durante el ataque".

"El Secretario del Ejército fijará la fecha y el lugar de la ejecución. El día del juicio para Hasan finalmente ha llegado", detalló.

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La ejecución de Hasan por el atentado perpetrado en Fort Hood, en Texas será la primera llevada a cabo por el Ejército de los Estados Unidos desde 1961.

Hasan fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013 por llevar a cabo el tiroteo masivo inspirado en Al Qaeda en Fort Hood.

En ese entonces, Hasan decidió defenderse a sí mismo durante el juicio, pero no llamó a ningún testigo, no prestó declaración y no intentó negar los cargos.

Los abogados defensores designados por el tribunal expresaron su preocupación por que estuviera buscando la ejecución.

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