El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dirigió este lunes un contundente mensaje de apoyo al pueblo de Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu de cara a las elecciones legislativas del martes 27 de octubre, quien instó a la ciudadanía del Estado hebreo a ratificar en las urnas el liderazgo del gobernante para culminar los objetivos estratégicos en la región.

A través de un comunicado emitido en plataformas digitales, el jefe de Estado norteamericano destacó la solidez de la alianza bilateral entre Washington y Jerusalén, con el énfasis en que la gestión coordinada entre ambas administraciones ha permitido asestar golpes decisivos contra la infraestructura militar y la economía de la dictadura de Irán.

VEA TAMBIÉN Crucial encuentro de Donald Trump con Benjamin Netanyahu y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca o

“Cuando vayan a votar, recuerden que Bibi ha sido un primer ministro guerrero excepcional. Voten por Benjamín Netanyahu como primer ministro; debemos terminar el trabajo que comenzamos juntos en defensa de la libertad y la seguridad de nuestras naciones”, aseveró el presidente norteamericano al repasar el impacto de las operaciones combinadas “Martillo de Medianoche” y “Furia Épica”, las cuales neutralizaron las capacidades aéreas, navales y nucleares de la dictadura.

El respaldo explícito de la primera potencia mundial se produce a escasas horas del inicio de la jornada electoral en Israel, en un escenario caracterizado por la alta tensión fronteriza y la necesidad de mantener un mando experimentado frente a la amenaza persistente de las milicias patrocinadas por el régimen iraní en Oriente Medio.

Asimismo, el mandatario norteamericano contrapuso la firmeza del primer ministro israelí ante las presiones internacionales con la vacilación de sectores de la oposición civil, con la reafirmación de que la continuidad del liderazgo conservador constituye una garantía insustituible para la pervivencia del Estado de Israel y la estabilidad estratégica del hemisferio.

El respaldo categórico otorgado por la Casa Blanca consolida el liderazgo estratégico del gobernante israelí en la recta final de la campaña legislativa; con el aval de Donald Trump, el mandatario busca sellar su reelección en los comicios de este martes 27 de octubre.

VEA TAMBIÉN Netanyahu amenaza al régimen de Irán con un golpe “aplastante” a dos días de las elecciones en Israel o

La continuidad de las alianzas de seguridad angloamericanas en Oriente Medio resulta clave para garantizar el restablecimiento definitivo de la paz, la disuasión militar contra los regímenes autoritarios y la estabilidad económica internacional.