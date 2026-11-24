Dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de robo y allanamiento de morada tras un presunto incidente en Anmer Hall, la residencia rural del príncipe William y la princesa Kate en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra, informó la policía el martes.

La policía de Norfolk indicó que recibió una llamada poco antes de las 18:00 del lunes alertando de actividad sospechosa.

VEA TAMBIÉN Príncipe William lidera la representación británica en el último adiós al rey Harald V en Oslo: así se vivió funeral en medio de la realeza o

Para responder, desplegó perros policía, drones y un helicóptero en la remota propiedad. Los dos hombres fueron detenidos en la finca, que pertenece al rey Carlos.

Según los medios británicos, Anmer Hall, donde los príncipes pasan temporadas con sus tres hijos, sobre todo en vacaciones escolares, fue objeto de un robo. La policía precisó que la vivienda estaba desocupada en el momento de los hechos. William y Kate residen principalmente en su casa de la finca de Windsor, al oeste de Londres.

El Palacio de Kensington, que gestiona los asuntos del heredero al trono, no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el suceso.

Antecedentes de intrusiones en residencias reales

No es la primera vez que se registra un incidente de este tipo. En 2024, varios intrusos fueron detenidos en la finca de Windsor tras entrar en un edificio agrícola e intentar llevarse una camioneta y un quad.

El caso más célebre ocurrió en julio de 1982, cuando Michael Fagan se coló en el Palacio de Buckingham y llegó hasta el dormitorio de la reina Isabel II. Se sentó en su cama con dosel y conversó con ella durante unos diez minutos, hasta que los guardias de seguridad se lo llevaron. Fue acusado inicialmente, pero los cargos se retiraron después.

VEA TAMBIÉN Rey Carlos III rinde homenaje a las víctimas del 11-S en Nueva York: este fue el simbólico gesto que tuvo o

La noticia se conoció el mismo martes en que William realizó su primera visita a Downing Street, donde abordó "prioridades compartidas" con el primer ministro Andy Burnham. El encuentro fue interpretado como un paso más hacia el futuro papel del príncipe como monarca.