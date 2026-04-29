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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Rey Carlos III

Rey Carlos III rinde homenaje a las víctimas del 11-S en Nueva York: este fue el simbólico gesto que tuvo

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La pareja real depositó un ramo de rosas blancas y una nota escrita a mano en uno de los dos estanques reflectantes que marcan el lugar donde alguna vez estuvo el World Trade Center.

Este miércoles 29 de abril el rey Carlos III rindió un sentido homenaje a las víctimas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

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El monarca, junto a su esposa, la reina consorte del Reino Unido Camila, se presentaron en la solemne actividad.

El acto formó parte de su visita de Estado a Estados Unidos para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE. UU.

La pareja real depositó un ramo de rosas blancas y una nota escrita a mano en uno de los dos estanques reflectantes que marcan el lugar donde alguna vez estuvo el World Trade Center.

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"Honramos la memoria de aquellos que tan trágicamente perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001", decía la nota, conmemorando los 25 años de los ataques terroristas que privaron la vida de casi 3.000 personas.

En esa línea, el máximo jerarca de Reino Unido declaró su "solidaridad duradera con el pueblo norteamericano" mientras visitaba el monumento conmemorativo del 11 de septiembre.

Los reyes llegaron en un convoy de vehículos negros y fueron acompañados por el empresario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, quien preside el Museo y Memorial del 11 de septiembre.

Carlos III, vestido con un traje azul marino, y Camilla, vestida de negro, se dieron la mano y hablaron con las familias de las víctimas y los socorristas.

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Los atentados del 11 de septiembre de 2001 (9/11) fueron una serie de cuatro ataques terroristas suicidas coordinados por el grupo yihadista Al Qaeda contra Estados Unidos.

Diecinueve terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales, estrellando dos contra las Torres Gemelas en Nueva York, uno contra el Pentágono y uno en Pensilvania.

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