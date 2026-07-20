Terremoto en Venezuela Programa: La Tarde Madre busca extremidad de su hija entre los escombros: su cuerpo desapareció de la morgue julio 20, 2026 Por: Miguel Pedreros La mujer, cuya identidad fue protegida a petición propia, perdió a varios familiares en el terremoto. También le puede interesar Terremoto en Venezuela Madre busca extremidad de su hija entre los escombros: su cuerpo desapareció de la morgue Abelardo de la Espriella Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella Delcy Rodríguez Advierten de los planes de Delcy Rodríguez para quedarse en el poder: “El diablo está en los detalles” María Corina Machado Trump estaría usando el regreso de María Corina para presionar a Delcy Rodríguez y le habría advertido que la líder democrática no debe recibir ningún daño, según The New Yorker Daniel Ortega Tenebroso: Dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia que no habrá más elecciones en el país Elecciones en Venezuela Esta es la fecha en que Bernie Moreno propone para que se celebren elecciones en Venezuela Compartir en: