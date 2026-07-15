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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Nicolás Maduro
Programa: La Tarde

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
En Miami, un juez federal, mediante un fallo civil, condenó a Nicolás Maduro, a Alex Saab y a otros funcionarios venezolanos relacionados con el régimen a pagar la suma de 314 millones de dólares de indemnización a tres ciudadanos de Estados Unidos que fueron encarcelados en Venezuela y torturados. Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con el abogado venezolano Nizar El Fakih, experto en derecho internacional.

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