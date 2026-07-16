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Programa: Club de Prensa

Petro, en la mira de Estados Unidos: oleada de reacciones que exigen una transición democrática

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sigue desconociendo el resultado de las elecciones presidenciales que ganó Abelardo de la Espriella. La negativa del mandatario latinoamericano de no reconocer la victoria ha generado una oleada de reacciones en Estados Unidos que exigen una transición democrática. Uno de las más destacadas es el senador republicano Rick Scott, quien aseguró que “lo más fácil es votar por el socialismo, pero la más difícil es salir de él”.

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