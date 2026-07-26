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Domingo, 26 de julio de 2026
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Estados Unidos

Trump da un "margen" a la vía diplomática con el régimen Irán tras dos noches sin ataques de Estados Unidos

julio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Irán anunció una pausa en sus bombardeos de retaliación contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente tras pasar una segunda noche sin bombardeos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dando "un poco de margen" a la vía diplomática con Irán, afirmó este domingo el embajador de EE. UU. ante la ONU, después de dos noches consecutivas sin ataques contra la república islámica.

Irán anunció una pausa en sus bombardeos de retaliación contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente tras pasar una segunda noche sin bombardeos.

Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen", afirmó el embajador norteamericano ante la ONU, Mike Waltz, quien advirtió que su país sigue "listo" para atacar Irán y que se han desplegado más recursos en la región.

Pese al alto el fuego firmado en abril y al protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera, ambos países reanudaron las hostilidades en las últimas dos semanas debido a las tensiones alrededor del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos.

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Aunque el viernes el mandatario estadounidense no descartó ataques de mayor envergadura contra Irán, una relativa calma se instaló en la región tras casi dos semanas de enfrentamientos.

"Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones", afirmó el portavoz militar iraní Mohamad Akraminia.

Pero si los estadounidenses "insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos", el conflicto "se extenderá aún más", agregó Akraminia.

Esta pausa en los ataques revivió la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán, truncadas por los combates en el estrecho de Ormuz.

Abierto después de la firma de un protocolo de acuerdo en junio que preveía un ciclo de negociaciones de paz de 60 días, Irán volvió a cerrar el estrecho tras la reanudación de las hostilidades.

En las últimas 24 horas, seis navíos que intentaron cruzar ese paso fueron detenidos, afirmó la televisión estatal de Irán.

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