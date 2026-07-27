Misión de la ONU sobre Venezuela expresó su preocupación por la decisión del régimen de retirarse de la Corte Penal Internacional

La misión internacional de la ONU sobre Venezuela expresó este lunes su "profunda preocupación" por la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y afirmó que genera preocupaciones sobre "la impunidad por las violaciones de derechos humanos".

La Misión instó al régimen de Venezuela a “revocar su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional y a colaborar y cooperar plenamente con todos los mecanismos internacionales de justicia y órganos de derechos humanos, incluida la propia Corte", apuntó en un comunicado el grupo de investigación.

La misión - creada en 2019 por encargo del el Consejo de Derechos Humanos de la ONU - señaló que la decisión "suscita serias preocupaciones” sobre el compromiso “con la rendición de cuentas y no hace sino reforzar la impunidad por las violaciones de derechos humanos".

Además, la decisión ocurre "en un momento crítico para el país, cuando lo que se necesita con urgencia es garantizar el derecho de las y los venezolanos a la justicia, la verdad y un adecuado esclarecimiento de los hechos del pasado", expresó el grupo de investigación independiente que no se expresa en nombre de la ONU.

La CPI abrió una investigación formal en 2021 por la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 200 muertos.

El canciller venezolano a la orden del régimen, Félix Plasencia, afirmó en su cuenta de X la semana pasada que Venezuela ya informó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de "su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI".

Según el ministro, la Corte ha concentrado su labor "de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos".

Sin embargo, el viernes la CPI señaló que no había sido notificada de la decisión, al tiempo que lamentó que Venezuela quiera "apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves".

VEA TAMBIÉN Gobierno Trump respalda decisión de Delcy Rodríguez de retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional a la que llamó "corrupta e inútil" o

La Corte ya había archivado denuncias de Venezuela contra las sanciones de Estados Unidos, al desestimar que constituyeran crímenes de lesa humanidad.

La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Esta misión fue creada para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en protestas antigubernamentales en Venezuela.