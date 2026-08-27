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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Alemania

Dos muertos y un detenido deja ataque violento en un colegio cerca de Berlín

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Dos muertos en "incidente violento" en una escuela cerca de Berlín
Dos muertos en "incidente violento" en una escuela cerca de Berlín
Las víctimas eran una estudiante de 18 años y un hombre de 30 años, según informaron medios locales.

Dos personas murieron en un "incidente violento" ocurrido en una escuela cerca de Berlín, informaron medios locales el jueves, que señalaron que las víctimas eran una estudiante de 18 años y un hombre de 30 años.

La emisora pública regional RBB y un diario local informaron que se había activado una alarma en un instituto de la localidad de Gosen Neu Zittau, a las afueras de la capital alemana.

El periódico Maerkische Allgemeine Zeitung indicó en su edición digital que el detenido tenía 19 años y era el exnovio de la víctima.

Según el diario, el hombre de 30 años murió cuando intentó intervenir, sin precisar si se utilizó algún arma ni si hubo otras personas heridas.

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La policía había confirmado anteriormente que dos personas habían sufrido heridas graves, que los agentes se encontraban en el lugar y que un sospechoso había sido detenido.

Las imágenes tomadas en las calles cercanas al instituto privado mostraban una ambulancia y numerosos vehículos de los servicios de emergencia. También fueron desplegados helicópteros de rescate.

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