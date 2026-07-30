Primero Perú y ahora Chile: El Gobierno de Kast y el régimen de Venezuela acordaron reactivar sus relaciones consulares

El Gobierno de Chile y el régimen de Venezuela acordaron reactivar sus relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales, según un anuncio emitido el jueves por ambos países sudamericanos.

Las naciones rompieron sus vínculos consulares a inicios de 2025 luego de que la dictadura de Nicolás Maduro ordenara el cese de las funciones en medio de tensiones entre ambos países.

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"Este acuerdo nos permite avanzar en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela", dijo el presidente chileno José Antonio Kast.

El pasado 24 de julio, el Gobierno de la República del Perú y el régimen acordaron también iniciar un proceso progresivo para la reanudación integral de sus relaciones bilaterales, según dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores del régimen venezolano, Yván Gil, a través de sus redes sociales.

​"Los gobiernos de Perú y de Venezuela tienen a bien informar que han decidido iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales", señala el comunicado difundido por el canciller venezolano.

Ambos anuncios marcan un punto de giro en la agenda diplomática regional y en el manejo de temas clave de la relación bilateral.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez sigue buscando aliados en la región en medio de un fuerte rechazo de la ciudadanía venezolana y el tutelaje del Gobierno de Estados Unidos.

El comunicado del régimen:

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Chile anuncian el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales.

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En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos.

Esta iniciativa conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Venezuela y Chile desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región.

Venezuela y Chile ratifican que este proceso se fundamentará en el diálogo constructivo, bajo los principios de respeto mutuo, de reciprocidad y el absoluto apego a las normas del Derecho Internacional".