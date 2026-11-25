Un nuevo ataque armado contra la Fuerza Pública se registró en la mañana de este miércoles 25 de noviembre en el norte del Cauca. Dos patrulleros de la Policía Nacional fueron asesinados y otros cuatro uniformados resultaron heridos tras una emboscada con ráfagas de fusil en zona rural del municipio de Padilla.

VEA TAMBIÉN ¡Viva Cristo Rey!: el mensaje exhibido por la reina saliente de Miss Universo que coincide con el lema del presidente Abelardo de la Espriella o

Según la información conocida, los hechos ocurrieron hacia las 10:10 a. m., en el sector de El Chamizo, cuando una patrulla conformada por seis policías se movilizaba hacia Yarumales, acompañando a funcionarios de la Alcaldía que tenían previsto participar en la inauguración de un parque para la comunidad.

En medio del recorrido, hombres armados interceptaron a los uniformados y abrieron fuego contra ellos con armas de largo alcance. Como consecuencia de la acción violenta, perdieron la vida los patrulleros Kevin David Torres Berdugo y Bairón Jesús Riascos Murillo.

Los otros cuatro policías lesionados recibieron atención médica. Según la información entregada por las autoridades locales, dos de ellos fueron trasladados a la Fundación Valle del Lili, en Cali.

Frente a la emergencia, unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) fueron desplegadas en el sector, junto con apoyo aéreo, para respaldar a los policías y reforzar la seguridad. También se activaron las labores de investigación e inteligencia para establecer cómo se produjo la emboscada y dar con los responsables.

Tras conocerse el asesinato de los patrulleros, la Policía Nacional rechazó lo ocurrido y anunció que dispuso de sus capacidades operativas para esclarecer el crimen. La institución aseguró que trabajará para "identificar, capturar y poner a disposición de la justicia a los responsables de este execrable acto criminal".

Asimismo, la entidad expresó su solidaridad con los familiares de los uniformados asesinados y deseó una pronta recuperación a los policías heridos.

"La Institución acompaña con solidaridad y respeto a sus familias, compañeros y seres queridos, y expresa sus mejores deseos de recuperación a los uniformados que resultaron heridos en el mismo ataque", indicó.

Entre las primeras hipótesis sobre lo ocurrido aparece la posible participación de estructuras armadas que tienen injerencia en esta zona del departamento. En particular, los reportes preliminares mencionan a la compañía Santiago Díaz, perteneciente al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, estructura que estaría bajo el mando de alias 'Calambre'.

VEA TAMBIÉN Abelardo de la Espriella llegó a Cartagena en donde toma de rehenes en importante establecimiento completa más de 12 horas o

No obstante, es importante precisar que las autoridades no han confirmado oficialmente la responsabilidad de este grupo armado en el asesinato de los dos policías.

El ataque se produce en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta el Cauca. De hecho, el pasado 3 de noviembre, la Defensoría del Pueblo advirtió que mantiene 20 alertas tempranas activas en el departamento por los riesgos derivados de la presencia y las disputas entre organizaciones armadas ilegales.

La entidad también informó que, entre enero de 2024 y junio de 2026, 15.492 personas resultaron afectadas por desplazamientos masivos y otras 31.471 por confinamientos.