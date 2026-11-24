La Aeronáutica Civil de Colombia tomó la decisión de levantar la suspensión temporal el tráfico de aeronaves de la Fuerza Pública en zonas de Cartagena, en especial sobre el sector de La Castellana, en el sur de la ciudad, debido a una toma de rehenes que se registra en el Éxito de esa localidad.

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La restricción, anunciada de manera oficial por la entidad aeronáutica, buscaba preservar la seguridad de las operaciones aéreas incluidas las maniobras en la zona final de aproximación de la pista y evitar incidentes que puedan poner en riesgo tanto a las tripulaciones como a la población civil en tierra.

"Se levanta la restricción para las aproximaciones tras finalizar el operativo de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista. Las operaciones aéreas (despegues y aterrizajes) se reanudan con normalidad", confirmó la Aeronáutica Civil.

La situación de orden público que motivó el despliegue de la Fuerza Pública ocurre en el sector del Éxito de La Castellana, ubicado en el sur de Cartagena, según reportó La FM en sus redes sociales, mientras las autoridades aeronáuticas mantienen comunicación constante con las aerolíneas para coordinar los ajustes necesarios en los itinerarios de vuelo.

El Éxito de La Castellana funciona en un sector comercial del sur de Cartagena con alta densidad poblacional y actividad económica, por lo que la suspensión de vuelos militares y policiales sobre esta área constituye una medida excepcional ante amenazas concretas a la seguridad o condiciones en tierra que comprometan las operaciones aéreas oficiales.

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Esta suspensión temporal del tráfico aéreo de la Fuerza Pública hizo parte de las acciones que las autoridades aplican ante episodios críticos de seguridad, como el refuerzo del pie de fuerza en tierra y la coordinación con organismos de socorro y emergencias, a la espera de nueva información oficial sobre la evolución de los hechos en las próximas horas.