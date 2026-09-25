Dos policías habrían sido asesinados en un ataque en Ábrego, Norte de Santander: imágenes impactantes de cómo quedó la patrulla

Dos uniformados de la Policía Nacional habrían sido asesinados este viernes 25 de septiembre durante un ataque registrado en el municipio de Ábrego, Norte de Santander. Las autoridades adelantan las primeras investigaciones para establecer las circunstancias y los responsables del hecho.

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De acuerdo con los primeros reportes conocidos, los policías se encontraban realizando labores de vigilancia en el municipio cuando fueron atacados. Los dos uniformados, que se movilizaban en un vehículo, perdieron la vida como consecuencia de la acción armada. Por el momento, las autoridades no han entregado oficialmente sus identidades.

Información difundida inicialmente en redes sociales señala que el ataque habría incluido el uso de drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil. Sin embargo, estos detalles aún no han sido confirmados públicamente por las autoridades, por lo que la investigación permanece en desarrollo.

El hecho ocurre en un municipio que, en las últimas semanas, ha sido escenario de diferentes acciones violentas contra la Fuerza Pública. El pasado 15 de agosto, un pelotón del Grupo de Caballería Liviano N.° 7 del Ejército fue atacado en Ábrego con aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos. En esa acción murió el soldado profesional Neiver Madera Ricardo y otros cinco militares resultaron heridos. El Ejército atribuyó preliminarmente el ataque al Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN.

En ese ataque de agosto fueron lanzados más de nueve artefactos explosivos contra las tropas y también resultó afectado un vehículo blindado. Posteriormente, la Fuerza Pública reforzó el dispositivo de seguridad en la zona.

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La situación se suma a la escalada de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública registrada durante las últimas semanas en Norte de Santander, donde grupos armados ilegales han empleado drones cargados con explosivos y, en algunos casos, han combinado estos ataques con ráfagas de fusil.

Por ahora, las autoridades trabajan para esclarecer quiénes estarían detrás del ataque de este viernes en Ábrego y establecer con precisión cómo ocurrió la acción que terminó con la vida de los dos policías.