"Seguimos mostrando la cooperación y los vínculos que hay entre los dos países": Marco Rubio llegó a Ecuador y recibió emotiva condecoración de Daniel Noboa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó este miércoles en la capital de Ecuador para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, como parte de su gira en América Latina.

El secretario de Estado llegó por segunda vez desde que está en el cargo a Quito como parte de un breve recorrido por Ecuador, Colombia y Perú para afianzar las relaciones de la potencia norteamericana con sus aliados del sur.

"Seguimos mostrando la cooperación y los vínculos que hay entre los dos países", indicó el jefe de Estado.

Se espera que aborde temas como la actualización de leyes para la extradición de narcotraficantes, el impulso a operaciones militares contra carteles y la promoción de inversiones de empresas estadounidenses vinculadas al ámbito político como Google, Palantir y SpaceX.

Rubio se reunirá con el presidente ecuatoriano, que ejerce presión militar contra las poderosas bandas criminales que operan en ese país clave para el tráfico de cocaína rumbo a Estados Unidos, Europa y Asia.

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Noboa "se enfrenta a organizaciones delictivas que antes operaban como si fueran intocables. Pero no lo son", escribió Rubio en un artículo de su autoría publicado el martes en medios de la región.

Su visita ocurre cuando los dos países realizan operativos militares conjuntos contra barcos pesqueros cargados de combustible supuestamente al servicio de los narcos en el Pacífico ecuatoriano.

Rubio tuvo un encuentro el martes en Barranquilla con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien se sumó al bloque de aliados de Washington en la región.

De la Espriella y Noboa sumaron a sus países al llamado Escudo de las Américas, una alianza antinarco de naciones americanas liderada por Trump.

Rubio declaró a los periodistas que se estaba llevando a cabo un intenso debate con el objetivo de proporcionar a Colombia equipamiento militar, formación especializada e información de inteligencia.