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Accidente

Ella es Eliana Moreno, la periodista que murió en un accidente de helicóptero en Los Ángeles

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Ella es Eliana Moreno, la periodista que murió en un accidente de helicóptero en Los Ángeles
Ella es Eliana Moreno, la periodista que murió en un accidente de helicóptero en Los Ángeles
La comunicadora contaba con 16 años de experiencia en medios del sur de California.

Eliana Moreno, periodista radicada en Los Ángeles, falleció este martes luego de que el helicóptero en el que realizaba una cobertura aérea de un accidente se estrellara en Chatsworth. La comunicadora contaba con 16 años de experiencia en medios del sur de California.

Lo que comenzó como una cobertura periodística desde el aire terminó en una tragedia. Moreno, conocida por sus reportes en helicóptero para NBC4 y Telemundo 52, murió cuando la aeronave en la que se desplazaba se precipitó en Chatsworth, al norte de Los Ángeles.

La periodista viajaba junto al piloto George Marciniw para informar desde el aire sobre un accidente registrado previamente en el sector. El helicóptero se estrelló poco antes de las 7:00 p. m. en el bloque 9100 de North Mason Avenue y luego se incendió. Moreno y Marciniw perdieron la vida en el lugar, mientras que una tercera persona que se encontraba en tierra también murió.

¿Quién era Eliana Moreno?

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Eliana, la periodista fallecida el martes por la noche mientras cubría un accidente de tránsito para el canal de noticias en el que trabajaba, era conocida en redes como "Eli in the Heli", que se traduce como Eli en el helicóptero. Trabajaba como reportera y fotógrafa para los canales NBC4 y Telemundo 52, siendo la cara de los reportajes de ambas señales.

Nacida en el condado de Orange, ubicado al sur de Los Ángeles, Moreno se graduó de la carrera de Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas en la Universidad Chapman, en 2010.

Ese mismo año se incorporó al equipo aéreo de Angel City Air y, desde entonces, llevaba 16 años sobrevolando el sur de California para realizar coberturas periodísticas de incendios, persecuciones y accidentes para audiencias en inglés y español.

De acuerdo con la información que trascendió, el hecho ocurrió el martes alrededor de las 19:00 en el bloque 9100 de North Mason Avenue, en Chatsworth, cuando el helicóptero cayó desde el aire y se estrelló contra dos locales comerciales, lo que provocó un incendio.

Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y una tercera persona no identificada fallecieron producto del accidente. Los dos primeros trabajaban juntos desde 2023 y se dirigían a cubrir un accidente de tránsito que había ocurrido en la zona horas antes.

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