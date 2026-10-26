NTN24
Lunes, 26 de octubre de 2026
Lunes, 26 de octubre de 2026
Delta Amacuro

Crecida del río Orinoco arrasó cultivos y afectó a familias de Delta Amacuro

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Inundaciones en Delta Amacuro (Venezuela) - Fotos: X
Inundaciones en Delta Amacuro (Venezuela) - Fotos: X
Mientras varios productores iniciaron la siembra de maíz y yuca, otros avanzan con cautela ante el riesgo de nuevas inundaciones.

Habitantes de la parroquia Santos de Abelgas, en el municipio Antonio Díaz de Delta Amacuro, enfrentan las consecuencias de la crecida anual del río Orinoco.

o

Las inundaciones destruyeron cultivos y perjudicaron a numerosas familias que dependen de la agricultura y la pesca para subsistir.

Aunque el nivel del río no alcanzó en 2026 la altura registrada el año pasado, las inundaciones causaron estragos.

Desde el pasado jueves 22 de octubre, algunos productores comenzaron a trabajar nuevamente en sus terrenos tras el descenso del caudal.

Mientras varios productores iniciaron la siembra de maíz y yuca, otros avanzan con cautela ante el riesgo de nuevas inundaciones.

o

Delta Amacuro suele ser considerado por muchos como uno de los estados más olvidados, pobres y aislados de Venezuela, debido a la severa falta de inversión y la precariedad de sus servicios públicos.

o

Diversos reportes y análisis ubican a Delta Amacuro entre las entidades con mayores niveles de pobreza extrema en el país suramericano.

Entretanto, la falta de control estatal en zonas de difícil acceso ha facilitado el uso de los caños para actividades como la minería ilegal, el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas.

Temas relacionados:

Delta Amacuro

Inundaciones

Productores

Río Orinoco

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Delcy es una dictadora interina y el regreso de María Corina amenaza a su poder": Carlos Giménez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Delcy dejaría vacante la Presidencia de Venezuela "una vez que se haya reinstitucionalizado el TSJ", dice Zair Mundaray

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Los días de Delcy podrían estar contados”: exembajador venezolano tras declaraciones de Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado; Delcy Rodríguez.
Regreso María Corina Machado

"Delcy me recuerda una canción de Sandro, Se te nota": Tuto Quiroga responde a declaraciones de la dictadora interina sobre retorno de Machado

El regreso de María Corina podría representar un impacto en las elecciones intermedias de EEUU - Foto: AFP/Canva
Elecciones

¿Qué incidencia tiene el regreso de Machado a Venezuela dentro de las elecciones intermedias en EEUU?

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regreso María Corina Machado

"La gente quiere defenderla de quien le desea el mal": experto sobre regreso de María Corina

María Corina Machado _ Fotos_ AFP
Regreso María Corina Machado

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela - Foto AFP
Regreso María Corina Machado

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Más de Actualidad

Ver más
Ataque a una iglesia en Jordania / FOTO: Captura de pantalla
Jordania

Impactantes imágenes: El momento exacto en el que hombres armados abren fuego contra la gente en una iglesia

Christa Pike, mujer condenada a pena de muerte - Foto: EFE
Pena de muerte

Inyección letal hasta fusilamiento: estos son los métodos utilizados en diferentes estados de EE. UU. para aplicar la pena de muerte

Integrantes de ELN y fuerzas del régimen venezolano
Régimen venezolano

Denuncian que el régimen venezolano intercambió a un capturado del ELN por cargamento de droga del Cartel de los Soles

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataque a una iglesia en Jordania / FOTO: Captura de pantalla
Jordania

Impactantes imágenes: El momento exacto en el que hombres armados abren fuego contra la gente en una iglesia

Christa Pike, mujer condenada a pena de muerte - Foto: EFE
Pena de muerte

Inyección letal hasta fusilamiento: estos son los métodos utilizados en diferentes estados de EE. UU. para aplicar la pena de muerte

Integrantes de ELN y fuerzas del régimen venezolano
Régimen venezolano

Denuncian que el régimen venezolano intercambió a un capturado del ELN por cargamento de droga del Cartel de los Soles

Abelardo de la Espriella (AFP)
Gobierno de Colombia

Fuerza de Tarea Urano: la estrategia conjunta de seguridad de Abelardo de la Espriella en Valledupar

Microplástico

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Operaciones contundentes: general (r) Jorge Eliécer Camacho destaca accionar de De la Espriella en Colombia

la plataforma de lanzamiento durante el lanzamiento de SpaceX-Foto: EFE
SpaceX

SpaceX alcanza un hito histórico al poner la Starship en órbita terrestre durante su catorceava prueba de vuelo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023