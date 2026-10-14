Iglesia caraqueña celebrará una misa especial para elevar oraciones por la salud y recuperación del papa León XIV

La Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, ubicada en Caracas, Venezuela, convocó a los fieles a participar en una eucaristía especial este miércoles 14 de octubre, a las 5:00 de la tarde, para elevar oraciones por la salud y recuperación del papa León XIV.

La convocatoria busca expresar solidaridad al máximo jerarca de la Iglesia católica, quien, según la información suministrada, fue sometido el martes a una intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma para tratar un adenocarcinoma pulmonar. Durante la operación, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La iniciativa de la parroquia caraqueña se suma a las expresiones de apoyo y oración promovidas por comunidades religiosas ante el estado de salud del pontífice.

El papa entró en el hospital sonriendo y saludando el martes por la mañana, horas antes de la operación para extirpar el tumor que tiene en el pulmón y que parece una moneda.

"El procedimiento se completó con éxito, dentro del plazo previsto y de la manera planificada", dijo el Vaticano en un breve comunicado.

"El Santo Padre ha regresado a su habitación", decía el comunicado, añadiendo que se darían más detalles posteriormente.

Esta intervención quirúrgica supone la primera hospitalización de León XIII, de 71 años, desde que asumió la dirección de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025.

En cuanto a su estancia en el hospital, funcionarios del Vaticano que vieron al papa el lunes comentaron que "parecía tranquilo".

Históricamente, el Vaticano ha sido hermético en lo que respecta a la salud de los papas, pero comenzó a ser más transparente durante la enfermedad del predecesor de León XIII, Francisco.