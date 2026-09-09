Evacuaciones en California después de que olas gigantes abrieran un socavón en la casa del actor Nicolas Cage

Los residentes de una zona costera de lujo de Malibú, California, recibieron una orden de evacuación el miércoles después de que se abriera un enorme socavón en la entrada de la casa frente al mar perteneciente al actor ganador del Oscar, Nicolas Cage.

El enorme socavón apareció el martes, cuando el fuerte oleaje, provocado por las secuelas de un huracán, azotó la exclusiva costa, donde residen algunas de las personas más ricas de California y numerosas celebridades.

Las fotografías del cráter, que se calcula que tiene hasta 18 metros de ancho en algunos puntos, mostraban que contenía hormigón, azulejos y un inodoro portátil que parecía haber sido colocado en la mansión multimillonaria para uso de los obreros que estaban realizando reformas.

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Para el martes por la noche, el socavón tenía unos 25 pies de profundidad, mientras las olas del agitado Océano Pacífico seguían erosionando la costa, lamiendo los pilares que sostienen la casa que el actor de "Leaving Las Vegas" compró por 10,5 millones de dólares.

Las autoridades de la ciudad de Malibú emitieron una orden de evacuación que afecta a decenas de viviendas en algunas de las zonas inmobiliarias más cotizadas del sur de California.

"El director de los servicios de emergencia de la ciudad de Malibú ha declarado el estado de emergencia local tras la formación de un gran socavón cerca del número 31630 de Sea Level Drive", decía un comunicado.

Se ha emitido una orden de evacuación para todas las propiedades afectadas. Los agentes del sheriff han notificado personalmente a los residentes y la ciudad ha emitido una alerta digital.

Al sur de Los Ángeles, se colocaron camiones cargados de rocas a lo largo de un tramo de playa en Dana Point en un esfuerzo por proteger las propiedades en un lugar donde siete casas ya han sido declaradas inhabitables, y una de ellas se derrumbó parcialmente en el mar.

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Richard Thompson, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, declaró el martes a la AFP que las aguas costeras estaban siendo agitadas por los restos del huracán Marie.

"En los últimos días se han registrado olas y marejadas bastante importantes en toda la zona", afirmó.

"En el momento de mayor oleaje, tuvimos olas de altura muy significativa, de entre 3 y 4,5 metros (10 a 15 pies) en algunos puntos, junto con una importante erosión de la playa."

Esta semana, el huracán Lowell azotó Hawái con vientos destructivos, fuertes lluvias e inundaciones devastadoras, dejando sin electricidad a la mayor parte de la isla.

Un episodio climático de El Niño de intensidad casi récord está calentando las aguas del Océano Pacífico y favoreciendo la formación de poderosas tormentas.

Si bien la fase de calentamiento es un fenómeno natural, los científicos creen que el calentamiento del clima provocado por el ser humano podría hacer que sus efectos sean mucho mayores.