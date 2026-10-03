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Sábado, 03 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: El Informativo

Abelardo acorrala ala Clan del Golfo: Este es semisumergible que les incautó tras abatir a cabecilla

octubre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
En Colombia, las fuerzas militares, bajo las órdenes del presidente Abelardo de la Espriella, dieron un contundente golpe a una de las rutas del narcotráfico en el Caribe colombiano. Durante el operativo, coordinado entre la Armada y la Fuerza Aérea, localizaron en la alta Guajira uno de los centros de acondicionamiento de semisumergibles y dos lanchas tipo Go-Fast, embarcaciones especializadas en el transporte de grandes cargamentos de cocaína hacia aguas internacionales en mar abierto hasta Estados Unidos y Europa.

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