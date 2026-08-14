Diego Camargo fue proclamado campeón: Cancelan la Vuelta a Colombia 2026 para dar prioridad a la ayuda tras el devastador terremoto

Ante la tragedia nacional ocasionada por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes, la Federación Colombiana de Ciclismo anunció la cancelación anticipada de la Vuelta a Colombia 2026.

La decisión fue adoptada de manera oficial tras el término de la quinta etapa, considerando que el trazo de la sexta jornada exigía el ingreso a Manizales, una de las zonas urbanas más golpeadas por el desastre natural.

El presidente de la Federación, Rubén Galeano, explicó que la prioridad absoluta de las autoridades y la organización debe concentrarse en la atención del desastre y la movilización de recursos de socorro en los corredores viales del centro y occidente del país.

“No queremos ser inoportunos con cerrar una vía una o dos horas y que tengan algún percance las ayudas enviadas”, precisó el dirigente deportivo al argumentar la suspensión del evento.

Al dar por concluida la competencia de manera definitiva en el quinto día de carrera, la organización ratificó la tabla de posiciones vigente y proclamó como campeón al ciclista boyacense Diego Camargo, jefe de filas del equipo Medellín EPM.

Camargo se adjudicó la edición 76 de la ronda nacional registrando un tiempo total de 21 horas, 28 minutos y 8 segundos.

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El podio general lo completaron Javier Ernesto Jamaica (NU Colombia) en la segunda posición y Edgar Andrés Pinzón (Sistecrédito) en la tercera casilla.

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Pese a la suspensión de las etapas restantes, la entidad confirmó que la ceremonia de premiación y la entrega de camisetas definitivas se llevará a cabo en el Mirador de Jericó, en el departamento de Antioquia, lugar donde concluyó el último tramo disputado antes de la emergencia nacional.