Asciende a 781 la cifra de muertos y a 2.502 los desaparecidos tras los deslaves en Nepal y China

El balance provisional de las devastadoras inundaciones ocurridas en la frontera entre Nepal y China el miércoles subió a 781 muertos y 2.502 desaparecidos, anunció este domingo la autoridad nepalí encargada de la gestión de emergencias.

En China, los medios de comunicación estatales reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos en su territorio, lo que eleva el balance total de víctimas de la catástrofe a 797 muertos y 3.048 desaparecidos.

Entre los desaparecidos en Nepal figuran 592 extranjeros. También se incluyen 933 trabajadores de proyectos hidroeléctricos a lo largo del río que fue arrastrado por la crecida, según la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres.

La agencia de gestión de desastres de Nepal actualizó Este domingo la lista de 1.910 ciudadanos desaparecidos. Esto incluye a 562 desaparecidos en el distrito de Rasuwa, el más afectado.

En India, las autoridades informaron haber recuperado siete cuerpos de ríos que fluyen desde Nepal; se cree que son víctimas de las inundaciones.

El ministro nepalí de Relaciones Exteriores advirtió este sábado de la amenaza creciente del cambio climático en el Himalaya, después de que un devastador alud causara cientos de muertos.

"Nepal emite menos del 0,01% de los gases con efecto invernadero pero nosotros, el pueblo nepalí, estamos entre las principales víctimas del cambio climático", señaló Shisir Khanal.

"Así, pedimos a la comunidad internacional que se una para proteger el ecosistema himalayo", reclamó.

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El Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS) indicó que la catástrofe ocurrida el miércoles cerca de la frontera entre China y Nepal, a gran altitud, estuvo provocada por el colapso de un glaciar, que provocó un torrente de lodo que engulló pueblos enteros.

El ministro nepalí añadió que había hablado por teléfono con su homólogo chino, Wang Yi, y que ambos acordaron reforzar el intercambio de "datos hidrológicos en tiempo real", según un comunicado.

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, afirmó en un comunicado que Pekín había "compartido información crucial con Nepal, sobre todo imágenes de la zona siniestrada, datos satelitales e hidrológicos y alertas tempranas sobre los embalses situados aguas arriba".

Previamente, este sábado, Khanal había declarado a la prensa que Nepal debía investigar más para "entender la evolución y la dinámica del ecosistema himalayo" y los riesgos que esta acarrea para el país, situado entre India y China.