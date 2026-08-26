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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Nepal

EE. UU. anuncia 500.000 dólares en ayuda tras las tragedia en Nepal

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Tragedia en Nepal (AFP)
Tragedia en Nepal (AFP)
Washington señaló también que desplegará a un asesor para la respuesta a desastres en la región.

El Gobierno de Estados Unidos anunció sus condolencias por las mortales inundaciones en Nepal y prometió cuantiosa ayuda para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

El monto, anunciado por el Departamento de Estado, en cabeza del secretario Marco Rubio, asciende a 500.000 dólares.

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"Estados Unidos expresa sus más profundas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en las devastadoras inundaciones repentinas en el distrito de Rasuwa, en Nepal", dijo la entidad.

Asimismo, Washington señaló que desplegará a un asesor para la respuesta a desastres en la región.

La tragedia en Nepal:

Una sorpresiva avalancha sacudió con fuerza el distrito nepalí de Rasuwa, cerca del paso fronterizo de Rasuwagadhi.

La crecida del río Bhote Koshi se llevó consigo viviendas, mercados, carreteras y otras estructuras, dejando sectores de la zona aislados y dificultando las operaciones de búsqueda.

Equipos de rescate se movilizaron el jueves para encontrar a cientos de desaparecidos en la frontera entre Nepal y Tíbet, tras las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que han causado al menos 160 muertos.

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Un video de vigilancia, grabado en el lado chino de la frontera, muestra una furiosa avalancha de lodo y escombros estrellándose contra un edificio de varios pisos el miércoles por la mañana.

El deslave lo envuelve mientras decenas de personas corren por sus vidas abajo.

Mientras tanto, equipos de rescate se movilizaron el jueves para encontrar a cientos de desaparecidos en la frontera entre Nepal y Tíbet, tras las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que han causado al menos 160 muertos.

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