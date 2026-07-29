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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Fútbol

“Me devolvieron las ganas de jugar”: Chicharito Hernández fue presentado por el Atlético Dallas de la segunda categoría de EE. UU.

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández-Foto: EFE
futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández-Foto: EFE
El máximo goleador histórico de la selección de México fue presentado como la primera gran figura del nuevo club de la USL.

Tras varios meses de incertidumbre y un periodo alejado de las canchas en el que consideró seriamente colgar los botines, el delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández ha decidido continuar su carrera profesional.

El atacante de 38 años fue anunciado oficialmente como el primer fichaje en la historia del Atlético Dallas, franquicia que debutará en 2027 en la USL Championship, la segunda categoría del fútbol estadounidense.

En su presentación oficial en Texas, el exjugador del Real Madrid, Manchester United y Sevilla confesó con franqueza el desgaste psicológico que vivió tras su última etapa en el C.D. Guadalajara.

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"Me devolvieron las ganas de jugar al fútbol, así de claro. Si me tomé el año sabático fue porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar. Prioricé mi salud mental y mi vida, y que de repente llegue esta oportunidad es una bendición", afirmó Hernández, quien lucirá su icónico dorsal número 14 con un contrato de dos años.

​El ariete azteca, que ya militó cuatro temporadas en la MLS con Los Angeles Galaxy, aprovechó su intervención para analizar el momento que atraviesa el balompié en Norte América.

"En México se detuvo el desarrollo al eliminar el ascenso y el descenso. Ahora no se exportan tantos jugadores como antes porque no tienen la oportunidad de competir por subir de categoría", lamentó el histórico atacante.

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Hernández contrapuso esta situación con el plan de reestructuración de la USL Championship, competición que proyecta implementar un sistema de ascensos y descensos a partir de 2028, un modelo inédito en el deporte profesional de Estados Unidos.

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