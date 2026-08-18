"Nadie está por encima de la ley": Seguridad Nacional de EE. UU. confirmó la razón por la cual fue detenido un exbeisbolista venezolano que espera su deportación

El expelotero venezolano Oswaldo Pirela fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto internacional de El Paso, Texas, cuando regresaba a Arizona luego de un viaje de trabajo.

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El exbeisbolista, de 34 años, se encontraba trabajando como coordinador de receptores de ligas menores de los Padres de San Diego, organización a la que entró luego de una trayectoria como jugador en las categorías menores de los Rangers de Texas. El equipo afirmó que conoce la situación y señaló que está recopilando información acerca del caso.

Según el DHS, el venezolano excedió el período autorizado de permanencia y, al momento de ser detenido, no tenía documentación física que certificara un estatus migratorio vigente. La agencia señaló que se mantendrá bajo custodia de ICE mientras continúa el proceso de expulsión y que ahora tendrá acceso al debido proceso.

"Este inmigrante ilegal venezolano, Oswaldo Jose Pirela Dominguez, recibió permiso de la Administración Obama para permanecer en nuestra nación hasta el 10 de febrero de 2018. En violación de las leyes de nuestra nación, se quedó más de 8 AÑOS después de su fecha límite”, aseguró el DHS.

Asimismo, la entidad aseguró que nadie está por encima de la ley y que Pirela permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de su deportación.

“NADIE está por encima de la ley, y permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de su deportación”, agregó.

Por otro lado, la familia del hombre sostiene que Pirela siguió los procedimientos correspondientes y que su caso de asilo sigue pendiente. Su hermano afirmó que el exjugador renueva de manera constante sus permisos de trabajo desde que inició el trámite migratorio.

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La detención sucedió el domingo en horas de la madrugada, al momento en que Pirela iba de regreso a Arizona luego de desplazarse a El Paso por motivos relacionados con su trabajo con los Padres. En estos momentos, se encuentra recluido en un centro de detención migratoria de esa ciudad.

Finalmente, se espera que el proceso de Pirela avance y se sepa qué puede pasar con el jugador.