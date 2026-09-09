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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Preocupación por exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia tras compartir una fotografía en silla de ruedas

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Participantes de La Casa de los Famosos Colombia - Foto: Canal RCN
Participantes de La Casa de los Famosos Colombia - Foto: Canal RCN
El artista sorprendió al aparecer en un video en silla de ruedas, vestido con una bata hospitalaria, cubierto con una cobija y sin cabello.

El actor y cantante, José Miel, recordado por su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia de RCN, reapareció en Instagram después de varias semanas sin publicar contenido.

El artista sorprendió al aparecer en un video en silla de ruedas, vestido con una bata hospitalaria, cubierto con una cobija y sin cabello, lo que generó preocupación y numerosas especulaciones entre sus seguidores.

La publicación, que rápidamente comenzó a generar comentarios, estuvo acompañada por un breve mensaje: “Gracias Dios, gracias a la vida, gracias ángel”.

La última publicación de José Miel antes de esta reaparición había sido realizada el pasado 28 de julio. Su inesperado regreso despertó dudas entre sus seguidores, especialmente por su apariencia en las imágenes.

Aunque algunos usuarios consideran que podría tratarse de la caracterización de un nuevo personaje para una producción audiovisual, hasta ahora no existe confirmación de que el video esté relacionado con un proyecto de actuación.

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Otros internautas centraron su atención en detalles de su apariencia, como sus uñas, que conservan el largo y los diseños que suele llevar habitualmente cuando asiste a eventos o comparte contenido en redes sociales.

También surgieron comentarios de personas que creen que el artista podría estar atravesando algún procedimiento médico. Sin embargo, esta versión tampoco ha sido confirmada por José Miel ni por personas cercanas a él.

En el video, el cantante permanece en silencio y únicamente observa por la ventana que se encuentra a su lado, mientras de fondo se escucha música instrumental.

La publicación rápidamente recibió numerosos comentarios de seguidores y figuras del entretenimiento, quienes expresaron su preocupación y pidieron conocer qué estaría ocurriendo con el artista.

Entre quienes reaccionaron estuvo la actriz Zulma Rey, quien manifestó su inquietud y cuestionó si las imágenes correspondían realmente a una situación relacionada con su salud o si, por el contrario, hacían parte de la caracterización de algún personaje.

Hasta el momento, José Miel no ha entregado declaraciones sobre las imágenes ni ha confirmado o desmentido que su apariencia esté relacionada con alguna complicación de salud. Por ahora, las versiones que circulan en redes sociales permanecen como especulaciones.

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