El Ejército de Estados Unidos hará estallar este miércoles a las 9:00 (hora local) toda la reserva del país de azida de plomo, un explosivo inestable que ya no puede manipularse con seguridad. Son 68 bidones con unos 4.535 kilogramos, almacenados desde hace más de 15 años en la planta de municiones del Ejército en Iowa.

Un material demasiado peligroso para moverlo

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Según las autoridades, el compuesto se ha degradado tanto que existe el riesgo de que detone por sí solo. Los bidones no pueden trasladarse ni abrirse, así que la destrucción en el mismo sitio es la única salida. La azida de plomo se empleó durante décadas como detonante en municiones.

El secretario interino del Ejército, Adam Telle, defendió la decisión ante la prensa y sostuvo que los expertos coinciden en que una explosión planificada es preferible a una espontánea. También explicó que se eligió esta fecha porque las condiciones meteorológicas ayudarán a proteger a la población.

La operación estaba prevista para el 20 de noviembre y se aplazó tres días. Luego el presidente Donald Trump la puso en pausa y condicionó su ejecución a dos requisitos: el aval de un tribunal de apelaciones y el visto bueno del gobernador electo de Iowa, el demócrata Rob Sand.

El tribunal autorizó la detonación el lunes por la noche. Sand no puso objeciones expresas, pero dejó claro que la decisión corresponde a la administración, que debe apoyarse en el criterio de los especialistas contratados hace meses.

Cómo intentarán contener el plomo

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El coronel Aaron Teller, al frente del equipo de especialistas en explosivos, recordó el único precedente comparable: en 1977 se destruyeron unos 3.175 kilogramos al aire libre en Colorado. Entonces, tres cuartas partes de las partículas de plomo quedaron en el lugar sin que se aplicaran medidas de mitigación. Esta vez se han previsto varias barreras:

La explosión ocurrirá en dos búnkeres rodeados de muros de tierra que superan la altura de los polvorines.

Una abertura en la estructura dirigirá los residuos hacia una zona deshabitada dentro del recinto de la fábrica.

Se instalaron grandes depósitos de agua para frenar la dispersión de partículas.

El exterior de los depósitos se cubrirá con espuma para amortiguar la explosión y el material liberado.

Qué deben hacer los vecinos

El Ejército difundió el martes dos mapas con las zonas al suroeste del sitio donde podría depositarse polvo de plomo, en superficies y en el aire. Se pide evitar esas áreas o permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas. Los niños menores de seis años son el grupo más vulnerable a esta exposición.

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La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) respalda la reubicación temporal de todos los habitantes de Middletown y de las zonas aledañas afectadas. Las autoridades indicaron que avisarán por teléfono a los evacuados cuando la situación esté controlada y puedan volver a casa.