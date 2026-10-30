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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Revolcón en el fútbol: la Copa Africana de Naciones se seguirá jugando cada dos años tras evaluar el impacto financiero

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
FIFA Presidente Gianni Infantino y Presidente Patrice Motsepe-Foto EFE
FIFA Presidente Gianni Infantino y Presidente Patrice Motsepe-Foto EFE
El Comité Ejecutivo del organismo en El Cairo revocó la modificación aprobada el año pasado, con la garantía del desarrollo deportivo y financiero de las 54 federaciones miembros.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) resolvió por unanimidad este jueves mantener la disputa de la Copa Africana de Naciones (CAN) cada dos años, con la anulación de la transición hacia un formato cuatrienal adoptada en la temporada anterior.

La determinación fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la entidad reunido en su sede de El Cairo, tras un proceso de reevaluación impulsado por su presidente, Patrice Motsepe, quien ya había anticipado la posibilidad de revisar el calendario durante la Conferencia Estratégica celebrada en Cabo Verde a principios de octubre.

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El retroceso en la modificación del formato obedeció principalmente a que la proyectada Liga de Naciones Africanas requerirá de un plazo prolongado para consolidar los recursos económicos necesarios y garantizar la autosuficiencia financiera de las estructuras competitivas del continente.

“La decisión responde a la necesidad de proteger y promover los intereses del fútbol africano, de sus 54 federaciones miembros y de los jugadores del continente que militan en clubes de fuera de África”, destacó Motsepe durante la oficialización del nuevo cronograma.

De este modo, el organismo confirmó el calendario para las próximas citas continentales, las cuales se llevarán a cabo en 2027 con Kenia, Tanzania y Uganda como sedes conjuntas, seguidas por las ediciones de 2028, 2031 y 2033, con los ajustes necesarios en las fechas para evitar la coincidencia con el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA prevista para 2030.

La estabilidad en los calendarios competitivos y la preservación de los torneos tradicionales fortalecen la identidad deportiva y el desarrollo organizativo de las federaciones afiliadas en las próximas citas de la Copa Africana.

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Esta decisión contrasta con intentos previos de la FIFA por instaurar Copas del Mundo bienales, propuesta que generó rechazo en Europa y Sudamérica pero que había encontrado respaldo inicial en África, un continente que ahora prioriza la estabilidad de sus propias competiciones regionales sobre experimentos en el calendario oficial.

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