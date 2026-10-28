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Muere a los 96 años, símbolo de la lucha por los derechos de los trabajadores latinos en Estados Unidos

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Dolores Huerta- EFE
Dolores Huerta- EFE
Cofundadora del sindicato United Farm Workers, Dolores Huerta dedicó más de 60 años a defender a los campesinos, los migrantes y los derechos civiles.

Dolores Huerta, histórica dirigente sindical y activista por los derechos civiles de los latinos y los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, falleció este miércoles a los 96 años, notificó su familia a través de las redes sociales.

“Nos entristece profundamente anunciar que nuestra querida madre, Dolores Huerta, ha fallecido hoy a la edad de 96 años”, indicó su familia en un mensaje publicado en Instagram. Erik Olvera, portavoz de sus allegados, confirmó al diario Los Angeles Times que la causa de la muerte fue un cáncer.

Huerta fue una de las figuras más influyentes del movimiento laboral de los Estados Unidos. En 1962 cofundó, junto a César Chávez y Gilbert Padilla, la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, precursora de la Unión de Trabajadores Campesinos (United Farm Workers, UFW), organización que impulsó campañas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo.

Su liderazgo fue fundamental en la histórica huelga de la uva de Delano, la cual empezó en 1965, y en los boicots que presionaron a productores agrícolas para negociar mejores salarios y condiciones para el trabajo.

Nacida el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, Huerta creció en Stockton, California. Desde joven se involucró en iniciativas comunitarias en contra de la discriminación y la brutalidad policial, así como en promover el registro de votantes.

A lo largo de su trayectoria defendió los derechos de los trabajadores migrantes, las mujeres, las familias de bajos ingresos y la comunidad LGBTQ+. Su consigna “Sí, se puede” se transformó en un lema de movilización social y trascendió las fronteras del movimiento sindical.

En 2012 obtuvo la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil de Estados Unidos, de manos del entonces presidente Barack Obama, quien destacó su liderazgo y reconoció que tomó inspiración de su conocido eslogan en su campaña presidencial.

Huerta estuvo realizando su actividad pública hasta una edad avanzada, participando en protestas y ofreciendo charlas acerca de la justicia social y derechos laborales. En 2003 creó junto con tres de sus hijas la Fundación Dolores Huerta, con sede en el Valle Central de California.

En marzo de 2026, Huerta reveló de manera pública que César Chávez, su antiguo compañero de lucha y cofundador del sindicato, la agredió sexualmente décadas atrás. Su testimonio llegó luego de que una investigación de The New York Times publicara acusaciones de abuso sexual contra Chávez por parte de varias mujeres, algunas de ellas menores de edad cuando sucedieron los hechos.

Huerta afirmó que guardó silencio por aproximadamente 60 años por temor a perjudicar el movimiento de los trabajadores agrícolas al que dedicó su vida. Igualmente, contó que quedó embarazada después de dos encuentros sexuales forzados con Chávez y que organizó que sus hijos fueran criados por otras familias.

Sus declaraciones provocaron una profunda revisión del legado de Chávez dentro del movimiento latino y sindical norteamericano.

Tras conocerse su muerte, la UFW rindió homenaje a su fundadora y solicitó que su labor organizativa siga. Autoridades de California y dirigentes políticos igualmente destacaron su influencia en la defensa de los derechos civiles y laborales.

El legado de Huerta queda ligado a décadas de organización sindical y movilización social en favor de comunidades históricamente marginadas en los Estados Unidos.

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