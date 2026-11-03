NTN24
Martes, 03 de noviembre de 2026
Martes, 03 de noviembre de 2026
Christa Pike

“Temo resultar gravemente herida”: Christa Pike, la reclusa que sobrevivió a dos ejecuciones, pide no regresar a su módulo por temor a agresiones

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Novedades en el caso de ejecución de Christa Pike - Foto: EFE
Novedades en el caso de ejecución de Christa Pike - Foto: EFE
La condenada a muerte alega agresiones frecuentes entre reclusos, condiciones insalubres y su debilitado estado físico tras los intentos de ejecución fallidos.

La reclusa norteamericana Christa Pike, quien sobrevivió de manera excepcional a dos intentos de inyección letal el pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee, solicitó formalmente este martes a un tribunal evitar su retorno al módulo de máxima seguridad en el que se encontraba recluida antes del procedimiento.

A través de una moción interpuesta por su equipo legal, la interna condenada a muerte en 1996 advirtió sobre la peligrosidad del sector penitenciario del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, con el señalamiento de que alberga a infractores dotados de un historial severo de agresiones físicas contra reclusos y personal de custodia, además de presentar condiciones higiénicas deplorables, tales como duchas infestadas de insectos.

o

“Temo resultar gravemente herida si me trasladan a ese módulo estando tan débil. Durante los dos años en que viví allí, presencié múltiples agresiones de presos en régimen de máxima seguridad contra otros reclusos y guardias, así como casos de varias personas que sufrían crisis psicológicas agudas y que constituían un peligro significativo”, expresó Pike en el documento judicial.

Actualmente, la interna se encuentra internada en un centro hospitalario bajo un régimen de aislamiento que, según sus representantes legales, le genera profundos traumas psicológicos.

La revista People reveló que los abogados de Pike advirtieron previamente sobre los riesgos médicos que entrañaba su ejecución. En una demanda interpuesta el pasado 8 de enero, los letrados señalaron que Pike padecía trombocitosis, un trastorno sanguíneo relacionado con un raro tipo de cáncer que, según argumentaron, podía provocarle un sufrimiento adicional durante la inyección letal.

o

El caso de Christa Pike, quien iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos, mantiene abiertos los debates jurídicos y éticos sobre la aplicación de la pena capital en la nación norteamericana.

Temas relacionados:

Christa Pike

Justicia

Estados Unidos

Cárcel

Gobierno

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Voluntad y decisión: Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, dos gobiernos con apoyo de Estados Unidos contra los criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ratifica la irresponsabilidad y arbitrariedad de este régimen”: sociólogo sobre Navidad adelantada en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Primera caída del gobierno de Pedro Sánchez tras trágico accidente ferroviario que dejó 69 muertes

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela; negocia con el régimen

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

José Manuel Restrepo habla de la Ley de Rescate Económico: “La realidad de las finanzas públicas era peor de lo que dijo Petro”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Silvana Guerrero | Foto: AFP
Silvana Guerrero

¿Qué se sabe del paradero de alias Silvana Guerrero tras rumores sobre el bombardeo en Venezuela?

Nayib Bukele - Foto AFP/ Despliegue El Salvador - Foto X: @nayibbukele
Nayib Bukele

Ofensiva Bukele: así fue la primera e impactante operación de El Salvador contra pandillas de Haití

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Presión sobre régimen de Cuba

"No va a durar mucho más, es un país fracasado": la advertencia de Trump sobre el régimen de Cuba

Integrantes del ELN-Foto: EFE
ELN en Venezuela

"El tiempo nos está dando la razón": Tarazona tras el ataque del ejército venezolano contra el ELN

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Venezuela

Cinismo: Delcy Rodríguez monta show navideño mientras los venezolanos sufren apagones

Más de Actualidad

Ver más
Protestas en Cuba | Foto: AFP
Régimen cubano

Experto sobre el castrismo en Cuba: “lo pueden meter 8 años de cárcel por criticarlos en Internet"

Bomberos atendiendo un accidente en el estado Miranda (Venezuela) - Jorge Arreaza Chávez, nieto del expresidente venezolano Hugo Chávez, y su padre, el diputado del régimen venezolano, Jorge Arreaza - Fotos: X
Accidente

Accidente de tránsito en el estado Miranda deja un militar muerto y seis heridos, entre ellos un nieto de Hugo Chávez

Israel implanta por primera vez un dispositivo que trata la epilepsia sin abrir el cráneo - Canva
Israel

Israel implanta por primera vez un dispositivo que trata la epilepsia sin abrir el cráneo: es el primer país fuera de Europa en utilizar esta tecnología

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Protestas en Cuba | Foto: AFP
Régimen cubano

Experto sobre el castrismo en Cuba: “lo pueden meter 8 años de cárcel por criticarlos en Internet"

Bomberos atendiendo un accidente en el estado Miranda (Venezuela) - Jorge Arreaza Chávez, nieto del expresidente venezolano Hugo Chávez, y su padre, el diputado del régimen venezolano, Jorge Arreaza - Fotos: X
Accidente

Accidente de tránsito en el estado Miranda deja un militar muerto y seis heridos, entre ellos un nieto de Hugo Chávez

Adultos mayores buscando su sustento en Venezuela como vendedores ambulantes / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos de referencia: EFE
Crisis económica

Pese a la narrativa de Delcy Rodríguez, Venezuela volvió a quedar en la última posición del Índice de Libertad Económica

Israel implanta por primera vez un dispositivo que trata la epilepsia sin abrir el cráneo - Canva
Israel

Israel implanta por primera vez un dispositivo que trata la epilepsia sin abrir el cráneo: es el primer país fuera de Europa en utilizar esta tecnología

Movilizaciones en Venezuela a favor del regreso de María Corina y elecciones el próximo 22 de octubre- Fotos: AFP
Movilizaciones

“Mañana Venezuela se moviliza a exigir el regreso seguro de su líder”: coordinador juvenil de Vente Venezuela

Régimen venezolano | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Muchos siguen manejando estructuras de poder": analista sobre conspiradores del régimen venezolano

Denuncias de represión contra el régimen cubano en cárceles - Fotos: EFE/AFP/Canva
Régimen cubano

El régimen “usa la golpiza, la tortura constantemente para silenciar”: opositor cubano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023