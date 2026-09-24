La NASA y SpaceX reprograman el lanzamiento de la misión Crew-13 hacia la EEI para el 1 de octubre

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la compañía SpaceX fijaron para el próximo miércoles 1 de octubre el despegue de la misión Crew-13 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La operación espacial, programada a las 11:10 hora local desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, debió ser reprogramada tras detectarse una fuga en el sistema de propulsión de la cápsula Dragón durante las revisiones de seguridad previas a la fecha original de despegue en agosto.

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Los equipos técnicos de la agencia estadounidense confirmaron la sustitución de la válvula de oxidante comprometida y la superación de los controles de estanqueidad en los componentes del vehículo espacial.

El plan de vuelo estipula que la nave alcanzará el laboratorio orbital en un trayecto de menos de nueve horas impulsada por un cohete Falcon 9, consolidando el decimotercer operativo de rotación de personal contratado por el gobierno estadounidense a la firma tecnológica.

​La tripulación estará comandada por la astronauta estadounidense Jessica Watkins quien se convierte en la primera mujer de la agencia en volar dos veces a bordo de un módulo Dragón y contará con Luke Delaney como piloto, acompañados por el canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta ruso Serguéi Teteriátnikov como especialistas de misión.

El arribo de los cuatro especialistas permitirá efectuar el relevo generacional de los integrantes de la misión Crew-12, quienes permanecen en la Estación Espacial Internacional desde el pasado mes de febrero y preparan su desacople para retornar a la Tierra en las semanas posteriores.

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La llegada de la Crew-13 fortalecerá las capacidades operativas de la Expedición 75 en el mantenimiento de la infraestructura orbital y en la ejecución de experimentos científicos micro gravitacionales durante los próximos seis meses de estancia.