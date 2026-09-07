Estados Unidos emite alerta de huracán ante el paso de Lowell por el Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos emitió una advertencia de huracán para las islas hawaianas más occidentales de Kauai y Niihau, ante el avance del huracán Lowell, de categoría 3, hacia el archipiélago estadounidense del Pacífico.

Se esperaba que la tormenta pasara por el oeste de Niihau entre la noche del lunes y la mañana del martes, indicó el centro en su último boletín difundido a las 8 de la mañana, hora de Hawái (18H00 GMT).

"Hay que acelerar los preparativos para proteger la vida y los bienes", señaló el NHC.

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El centro advirtió que la combinación de marejada ciclónica y marea podría inundar zonas normalmente secas cerca de la costa en Kauai y Niihau. El lunes se emitió un aviso de inundaciones repentinas para Kauai.

También se emitió una advertencia de tormenta tropical para la isla de Oahu, donde se encuentra Honolulu.

Se esperaba que la tormenta dejara entre 15 y 26 centímetros de lluvia en Kauai, y entre 10 y 20 centímetros para Oahu y la Isla Grande.

La tormenta se encontraba a unos 570 km al suroeste de Honolulu y se desplazaba en dirección norte-noreste, informó el centro.

Se esperaba que Lowell, que registraba vientos máximos sostenidos de 185 km/h, se debilitara gradualmente el martes y luego girara hacia el noroeste temprano el miércoles, tras pasar por las islas hawaianas.

La tormenta alcanzó brevemente la categoría 5 a principios de esta semana, pero desde entonces se ha debilitado a categoría 3.

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Hawái aún se está recuperando de los impactos del huracán Lala, que rozó la parte sur de la Isla Grande el mes pasado, provocando vientos destructivos e inundaciones repentinas.

Lowell es una de las dos tormentas que hay actualmente en el océano Pacífico, donde un episodio de El Niño de intensidad histórica está calentando las aguas.

La tormenta tropical Marie, a unos 1.100 km al suroeste de San Diego, se desplazaba hacia el oeste, alejándose de la costa.

El Niño ocurre cada dos a siete años cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente. Esto hace que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

El cambio climático amplifica los impactos de El Niño sobre el clima global.