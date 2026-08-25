EE. UU. revocó visa a activista colombiana que amenazó con "hacer invivible el país a Abelardo de la Espriella"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, anunció que el Gobierno de Donald Trump acaba de revocar la visa de una joven activista colombiana.

Se trata de Viviana Marín, una joven que, en un video en redes sociales, amenazó con "hacer invivible" su país a Abelardo de la Espriella cuando recién había sido anunciado como presidente.

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“Lo que se viene, camaradas, es calle, así que compren zapatos porque va a tocar gastar suela”, dice la joven en el video que se viralizó en redes sociales.

Y agregó: “ese es nuestro fin, esta es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”.

Posteriormente, elevó el tono: “Decirle a la derecha pues que sí, hijue***a, somos una plaga”, y añadió :“somos una hijue***a, plaga que les va a salir a las calles todos los p***s días de su vida a decirles: ‘ni mi***a, aquí estamos’”.

El mismo video fue usado por Landau para anunciar la revocación de su visa:

"Esta es Viviana Marín, una activista política de Colombia . Poco después de que Abelardo de la Espriella fuera elegido Presidente el pasado junio, ella exhortó públicamente al pueblo colombiano a tomar las calles para hacer el país “inhabitable” bajo el nuevo gobierno".

Y dijo que, "si bien ciertamente tiene derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a EE.UU.".

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"No damos la bienvenida a quienes persiguen la oposición política a través de la violencia o la intimidación. En consecuencia, el Departamento de Estado bajo el secretario Marco Rubio, ha revocado su visa", sentenció.

Apenas horas antes, en una medida similar, la administración de Donald Trump anunció la revocación de hasta 200.000 visas de turismo y negocios de extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con permisos B1 y B2 y posteriormente solicitaron o actualmente solicitan asilo, una medida que podría convertirse en la mayor revocación masiva de visas en la historia del país.

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La medida estaría enfocada en personas que ingresaron a Estados Unidos bajo una visa B1, destinada principalmente a viajes de negocios, o B2, utilizada para turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos, pero que posteriormente presentaron una solicitud de asilo para permanecer en territorio estadounidense.

El Departamento de Estado explicó que está trabajando con el DHS para identificar a extranjeros que ingresaron al país afirmando que realizarían una visita temporal y que posteriormente solicitaron asilo con el objetivo de permanecer de manera permanente.