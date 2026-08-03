“Estamos cansados de las promesas”: diputado Omar González sobre los diálogos con el régimen venezolano

La liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela tendría que ser la prioridad en el arranque de las negociaciones entre la asamblea legítima del 2015 y la dictadura de Delcy Rodríguez. Omar González, diputada de la Asamblea Legítima del 2015 y coordinador de la Organización Nacional del partido Vente Venezuela, habló en La Noche de NTN24 que no fueron consultados para estos diálogos, pero que esperan buenos resultados.