“Hay muchos casos legales que esta administración ha revocado”: experta sobre la revocación de visas de EEUU

Estados Unidos prepara la mayor revocación de visas de su historia, la medida anunciada por el departamento de Estado afecta a 200.000 extranjeros que llegaron al país con visa de turismo o negocios y, una vez en territorio norteamericano, solicitaron asilo político. Helena Olea, vicedirectora de Alianza Américas, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre este tema y dijo: “es difícil pensar que hay 200.000 solicitudes de asilo”.