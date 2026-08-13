Experimentado delantero de la Vinotinto regresa a la MLS tras quedar como agente libre

El experimentado delantero venezolano Josef Martínez regresa a la Major League Soccer (MLS) tras confirmarse su fichaje por el Columbus Crew.

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El atacante llegó al cuadro norteamericano en condición de agente libre procedente del Club Tijuana de México.

El futbolista de la Vinotinto firmó un contrato hasta la conclusión de la temporada 2026 con opción de extensión para la campaña 2027.

Con esta incorporación, el futbolista de 33 años iniciará su décima etapa en el balompié de los Estados Unidos.

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En la MLS, recordemos, Martínez acumula un registro de 130 goles en 214 partidos de temporada regular.

Esta cifra lo ubica en la sexta posición histórica de máximos goleadores del torneo y lo consolida como el principal artillero activo de dicha competición.

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Martínez ha defendido los colores del Atlanta United, Inter Miami, CF Montréal y San Jose Earthquakes en la MLS.

Su ciclo de mayor rendimiento lo hizo con el club de Georgia, con el cual conquistó la MLS Cup en 2018, cuando recibió el premio al jugador más valioso (MVP) y la Bota de Oro tras marcar 31 goles.