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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Barcelona FC

Tras el fallido traspaso de Julián Álvarez, el Barcelona puso la mira en otra estrella de la selección argentina: llegaría del fútbol italiano

agosto 20, 2026
Por: David Lozano
Escudo del Barcelona de España / FOTO: EFE
Escudo del Barcelona de España / FOTO: EFE
Según la información que se maneja en España, este nuevo fichaje costaría mucho menos que el de Julián Álvarez.

Con Julián Álvarez a punto de ser descartado, la dirigencia del FC Barcelona ha fijado sus esfuerzos en otro titular de la selección argentina y estrella del fútbol mundial.

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Según los principales medios catalanes, el Barça ha levantado el teléfono para preguntar por Lautaro Martínez. Aunque tiene contrato vigente con el Inter de Milán, el argentino estaría dispuesto a escuchar la propuesta que le llevarían desde España.

Asimismo, según la información que se maneja en España, el fichaje de Lautaro Martínez debería costar mucho menos que el de Julián Álvarez. El precio de su salida se fija por debajo de los 100 millones de euros, aun cuando tiene contrato hasta el año 2029 con el Inter de Milán.

Cabe resaltar que esta es una opción que suena mucho más y que, según las exigencias del club, se apega a las figuras históricas del Barcelona. Muchos hinchas se habían mostrado preocupados por escuchar nombres como el del colombiano Luis Javier Suárez o Gabriel Jesús en la lista de posibles delanteros.

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Del mismo modo, se espera que Hansi Flick anuncie a su próximo delantero, pues hasta ahora ha tenido su confianza puesta en el joven egipcio Hamza Abdelkarim, quien llegó para reforzar al equipo y ha tenido que asumir la responsabilidad de los goles ante la falta de un atacante puro.

Finalmente, cabe resaltar que el Barcelona dio por finalizado el contrato de Robert Lewandowski a mediados de este año y, hace unos días, confirmó la venta de Ferran Torres al París Saint-Germain. Esto dejó la urgencia de fichar un nuevo goleador; sin embargo, las negociaciones con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez están a punto de colapsar, puesto que en los días pasados se confirmó que el argentino continuaría en su club y Simeone no piensa dejarlo ir.

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