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Ejército recuperó a dos menores reclutados por disidencias de Iván Mordisco en Ituango: habrían sido sometidos a presiones y amenazas

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Uniformados de las disidencias de las FARC-Foto: EFE
Uniformados de las disidencias de las FARC-Foto: EFE
Según la información oficial, los jóvenes se acercaron voluntariamente a las tropas y manifestaron su intención de abandonar el grupo armado.

Dos menores de edad, de 16 y 17 años, fueron recuperados por tropas del Ejército Nacional en zona rural de Ituango, Antioquia, luego de abandonar una estructura armada en la que, según las autoridades, habían sido reclutados de manera forzada.

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El procedimiento fue realizado por militares del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada. Según la información oficial, los jóvenes se acercaron voluntariamente a las tropas y manifestaron su intención de abandonar el grupo armado.

Los adolescentes habrían permanecido cerca de seis meses en la subestructura 18 de las disidencias de las FARC asociadas a Iván Mordisco. Según el Ejército, durante ese periodo habrían sido sometidos a presiones y amenazas para participar en diferentes actividades ilegales.

Junto con los menores también se presentó un adulto, quien decidió someterse a la justicia. En el procedimiento fueron entregados tres fusiles, munición de diferentes calibres, proveedores, uniformes y otros elementos de intendencia utilizados por la estructura armada.

Según las autoridades, los menores habrían sido obligados a participar en acciones relacionadas con extorsiones, amenazas y ataques contra la población civil y la Fuerza Pública. Tras su recuperación, recibieron atención médica y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

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Cabe resaltar que esto se da en medio de las operaciones militares que adelanta la Fuerza Pública en el norte de Antioquia contra las estructuras armadas que mantienen presencia en esta zona. El Ejército informó que 29 menores de edad han sido recuperados en Antioquia durante 2026, en procedimientos relacionados con grupos armados ilegales.

El procedimiento también representa la salida de material de guerra de esta estructura y el sometimiento de uno de sus integrantes, mientras que los dos adolescentes quedaron bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos.

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