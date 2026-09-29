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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Militares de Estados Unidos que detuvieron a Maduro confirman que la DEA participó en captura de cabecilla de alto rango en Turbo, Antioquia

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Imágenes operación contra Clan del Golfo. (Fuerzas Militares de Colombia)
Imágenes operación contra Clan del Golfo. (Fuerzas Militares de Colombia)
La unidad militar, además, expresó que la A3C “está resuelta a derrotar a las redes narco-terroristas en nuestro hemisferio”.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó mediante un mensaje en el perfil oficial de su cuenta en X que la Administración de Control de Drogas (DEA) participó en la captura de un cabecilla de la estructura criminal del Clan del Golfo en Colombia.

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La unidad militar de Estados Unidos, que inmortalizó su fama y reconocimiento por haber sido la que capturó al dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, además advirtió que la captura envía un mensaje claro al crimen organizado.

“El mensaje es claro: la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) está llevando a cabo la lucha a los cárteles. Las fuerzas armadas de Colombia y la Policía de Colombia en coordinación con la DEA capturaron ayer a un líder de alto rango del violento cártel del Clan del Golfo en una zona rural de Turbo, Antioquia, Colombia”, confirmó el Comando Sur.

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La unidad militar, además, expresó que la A3C “está resuelta a derrotar a las redes narco-terroristas en nuestro hemisferio”.

La captura de en Turbo se constituye en uno de los golpes más fuertes contra el crimen en el departamento de Antioquia desde la juramentación de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente del país.

El gobierno de De La Espriella llegó al poder con la promesa de atacar al crimen y devolver la seguridad en zonas de Colombia en donde la situación de orden público se había deteriorado.

Operativos contra criminales como Bendito Menor en el norte del país y complejas bandas en Cali han hecho parte de los golpes dados por las autoridades colombianas en el Gobierno de De la Espriella que comenzó el pasado 7 de agosto.

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