Fuerte temblor de 4,5 de magnitud sacudió zona de la tragedia del terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia

Un fuerte temblor de magnitud 4,5 sacudió este viernes al departamento del Chocó que fue epicentro del terremoto que el pasado 10 de agosto enlutó a Colombia.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-11, 11:42 hora local Magnitud 4.5, profundidad 41 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, confirmó el Servicio Geológico Colombiano en X.

El terremoto en Colombia, que este jueves cumplió un mes, tuvo una magnitud de 7,4 y afectó, especialmente, a las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

El movimiento se registró en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, y se presentó a una profundidad de 103 kilómetros, según datos del Servicio Geológico Colombiano.

“En la región del Pacífico de Colombia ocurren procesos de subducción, es decir, la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana y en esa interacción se libera energía, produciendo los sismos”, explicó el Servicio.

El organismo, además, indicó que, aunque el sismo no fue superficial fue ampliamente sentido por la magnitud.

La más reciente cifra sobre muertos en el terremoto del pasado 10 de agosto es de 331 personas.