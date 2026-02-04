Clan del Golfo suspende negociaciones con el Gobierno Petro tras su reunión con Donald Trump

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, anunció la suspensión provisional de su participación en la mesa de diálogo con el Gobierno de Gustavo Petro.

El anuncio se debe a la reunión sostenida entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero.

El pronunciamiento fue divulgado a través de la cuenta oficial del grupo terrorista en la red social X.

Allí, el Clan del Golfo citó a medios de comunicación y dijo que el presidente Petro habría entregado a Estados Unidos los nombres de tres presuntos capos del narcotráfico: alias Pablito, Iván Mordisco y Chiquito Malo, además, añadió que el Gobierno se habría comprometido a neutralizarlos en un plazo de dos meses, como parte de un acuerdo con Trump.

VEA TAMBIÉN Murió ahogado el segundo al mando del grupo criminal Clan del Golfo en Colombia o

Ante esto, por orden "del Estado Mayor Conjunto, la delegación de EGC en la mesa de negociación suspenderá provisionalmente las conversaciones con el gobierno para realizar consultas y aclarar la veracidad de la información".

A modo de amenaza, el grupo agregó que, "si la información de los medios es cierta, esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha".

Asimismo, señaló que "el único grupo armado que ha cumplido y honrado sus compromisos es el Ejército Gaitanista de Colombia".

Finalmente, el grupo terrorista señala que "el presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios".

VEA TAMBIÉN Gobierno de Estados Unidos designa al Clan del Golfo, grupo criminal colombiano, como Organización Terrorista Internacional o

Cabe recordar que, en diciembre, Estados Unidos designó al grupo criminal colombiano como una Organización Terrorista.

Primero fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el que informó que añadió a su lista de SNS de la OFAC al grupo criminal colombiano, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, designándolo como Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT).

Tras esto, el Departamento de Estado también designó al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

“Con sede en Colombia, el Clan del Golfo es una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, indicó el Departamento de Estado.

“El Clan del Golfo es responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, personal militar y civiles en Colombia”, agregó.