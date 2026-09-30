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Epa Colombia

Epa Colombia recibió particular propuesta de conciliación por parte de TransMilenio mientras está en la cárcel: esto se sabe

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Epa Colombia recibió particular propuesta de conciliación por parte de TransMilenio - Canva y redes sociales
Epa Colombia recibió particular propuesta de conciliación por parte de TransMilenio - Canva y redes sociales
El apoderado de TransMilenio indicó que el Comité de Conciliación había aprobado un acuerdo de reparación por los daños generados por parte de la influencer.

En la tarde de este miércoles, 30 de septiembre, reapareció la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia. Esto, en medio de la audiencia de reparación por los daños causados en noviembre de 2019, cuando destruyó con un martillo una estación de TransMilenio, en el sur de Bogotá.

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En esta audiencia, el apoderado de la empresa de transporte masivo formalizó el acuerdo al que se llegó en los últimos días con Epa Colombia, quien se encuentra privada de su libertad en la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

El apoderado de TransMilenio indicó que el Comité de Conciliación había aprobado un acuerdo de reparación por los daños generados por parte de la influencer.

En este caso, digamos de una manera, si me permite la palabra creativa, hemos querido hacer algo que es, en nuestra opinión y no solamente mía, sino del Comité de Conciliación y las directivas de TransMilenio de la misma Alcaldía Mayor de Bogotá (...) consideramos que puede ser más beneficioso inclusive el hecho de que Daneidy Barreras realice una serie de videos, una serie de trabajos en TransMilenio que permitan luchar contra las actuaciones delictivas”, precisó el jurista.

Luego, afirmó que ya se aprobó la realización de 55 videos por parte de Epa Colombia, con el fin de crear cultura ciudadana en el sistema masivo de transporte y que esto fuese divulgado por la propia influencer. Sin embargo, como se precisó, esto sería luego de que cumpliera la condena, ya que, como se indica, no puede usar redes sociales.

La lógica del acuerdo es, uno, un componente económico fuerte, porque, digamos, tiene de todas maneras un componente de 10 millones de pesos, pero adicionalmente lo que se hizo fue transformar el componente económico del remanente, que serían 300 más o menos millones de pesos, en videos, que es un factor plenamente monetizable y plenamente comprobable”, agregó.

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En la formalización del acuerdo, también se puso de presente la muerte de un vigilante de una estación de TransMilenio, quien fue asesinado por una pareja a la que les reclamó por colarse.

“En un momento crítico del sistema hemos visto estos días, lamentablemente, la muerte de un agente de seguridad y demás. Creemos que podemos hacer un trabajo, si me permite la palabra, bonito para el sistema (…) y por esa razón le solicito, por conducto de la señora juez, que tenga un concepto favorable para este acuerdo conciliatorio”, precisó.

Finalmente, cabe resaltar que Epa Colombia se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y dos meses de prisión, impuesta por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025. Esto, por su responsabilidad en los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.

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