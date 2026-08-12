Así de costosos están los alimentos en Venezuela: ciudadana califica como "invivible" la situación mientras expone el precio de una pequeña bandeja de fresas

Durante las últimas horas, una ciudadana venezolana se volvió viral en redes sociales al calificar de "invivible" la situación económica actual en su país.

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Esto, mientras mostraba indignada una pequeña bandeja de fresas cuyo precio le parecía desproporcionado en comparación con su tamaño y contenido.

"Vengo saliendo del mercado, ve, dos dólares este poquito de fresas, y mire la calidad de fresas", aseveró la ciudadana.

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"En Perú, con estos dos dólares compro tres veces esta cantidad de fresas. ¿Ustedes pueden creer eso, señores? Esto está invivible", prosiguió.

Es una realidad que el bolívar (moneda venezolana) se sigue depreciando de forma sostenida frente a las divisas más influyentes del mundo.

Para este 12 de agosto de 2026, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) se ubicó en 764,35 Bs. por dólar y el euro se fijó en 882,30 Bs.

Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo, rondando cifras superiores al 500% tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

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La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.