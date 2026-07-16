"Muchas cosas van a pasar durante los próximos dos meses": Donald Trump lanzó advertencia sobre el régimen cubano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió en las últimas horas a Cuba y advirtió sobre eventuales acontecimientos en la isla en los próximos meses.

TE PUEDE INTERESAR

"Muchas cosas van a pasar en Cuba durante los próximos dos meses", dijo durante una intervención para la cadena Fox News.

No obstante, declaró que no ve que eventuales acontecimientos en los próximos meses “sean como los ocurridos Venezuela" en referencia a una intervención militar como la del pasado 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

VEA TAMBIÉN ¿Qué pasaría si Estados Unidos llega a hacer un asalto aéreo masivo contra Cuba? o

"Venezuela es más grande", dijo Trump al tiempo que subrayó la riqueza natural de este país sudamericano al indicar, "tiene oro, mucho petróleo, tiene la tierra más valiosa". “Probablemente tiene la tierra más valiosa en términos de oro, rubíes, es la cosa más loca que hayas visto jamás”, dijo sobre Venezuela.

“Tiene cantidades masivas de petróleo, podríamos hacer eso en Cuba, no sería difícil para nosotros”, dijo al ser consultado sobre una eventual intervención militar.

Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Washington ha estado presionando al régimen cubano con la ampliación de sanciones y prohibiendo a sus aliados brindarle petróleo.

VEA TAMBIÉN Pentágono estaría analizando una operación militar en Cuba con asalto aéreo de tropas de EE. UU. o

En los últimos días ha trascendido, además, que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaría evaluando diferentes opciones militares para una eventual acción contra el régimen cubano, según información revelada por la cadena CBS.

Entre las alternativas estudiadas destaca un posible asalto aéreo que involucraría la participación masiva de tropas norteamericanas.