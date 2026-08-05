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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

"Mi posesión será mucho más que una ceremonia": Abelardo De La Espriella entrega detalles sobre lo que será su ascensión al poder este viernes

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella, próximo presidente de Colombia - EFE
Abelardo De La Espriella, próximo presidente de Colombia - EFE
Cabe resaltar que esta será la primera vez en la historia reciente del país que una posesión presidencial se realiza fuera de Bogotá.

La descentralización y el desarrollo regional marcarán el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella, quien afirmó que su ceremonia de posesión en Cali será un hecho histórico para Colombia y para la tercera ciudad más importante del país.

"Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", afirmó De La Espriella a través de su cuenta de X.

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El presidente electo, quien asumirá el cargo para el período 2026-2030 por el movimiento Defensores de la Patria, justificó su decisión con base en que "cuando las regiones prosperan, prospera Colombia". Esta será la primera vez en la historia reciente del país que una posesión presidencial se realiza fuera de Bogotá, tradicional sede del poder político colombiano.

Asimismo, el impacto económico proyectado para Cali alcanzará aproximadamente los 10.000 millones de pesos, según estimaciones oficiales. Este dinamismo beneficiará principalmente a los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios de la ciudad, generando una importante reactivación de la economía local.

"Cali le demostrará al país y al mundo que tiene la capacidad, la infraestructura y el talento para albergar eventos de talla internacional", señaló De La Espriella, destacando las capacidades de la ciudad para organizar acontecimientos de gran envergadura.

La decisión ha generado reacciones positivas entre sus seguidores en redes sociales, donde varios ciudadanos expresaron su respaldo a esta iniciativa descentralizadora.

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Asimismo, el mandatario electo adelantó que este evento será "apenas la primera de muchas oportunidades para seguir llevando el Gobierno y los grandes acontecimientos nacionales a todos los rincones de la Patria", al asegurar que la descentralización será una política permanente de su administración.

Finalmente, cabe resaltar que esta estrategia de gobierno desde las regiones busca transformar el modelo centralista tradicional colombiano, llevando la presencia institucional y los beneficios del desarrollo a ciudades diferentes de la capital. Además, el acto de posesión se perfila como un evento de talla internacional que pondrá a Cali en el mapa global.

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