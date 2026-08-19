El angustioso momento en el que casa de tres pisos se desploma ocho días después del terremoto en Pereira

Aunque hace ocho días se registró un terremoto de magnitud 7,4 que afectó a municipios como Pereira, una nueva emergencia se presentó en esta ciudad, una de las más afectadas por el movimiento telúrico.

Una vivienda de tres pisos colapsó repentinamente en la calle 26, entre carreras 10 y 11, en pleno centro de Pereira.

El hecho ocurrió mientras varias personas transitaban con normalidad por el sector. De un momento a otro, un fuerte estruendo alertó a los transeúntes y una nube de polvo cubrió la zona, provocando que quienes se encontraban allí corrieran para ponerse a salvo de los escombros.

Las autoridades se desplazaron hasta el lugar para determinar si había personas dentro del inmueble. Sin embargo, de manera preliminar, se conoció que la vivienda ya contaba con una orden de desalojo debido al riesgo de colapso.

La emergencia vuelve a poner en evidencia las condiciones de vulnerabilidad de varias edificaciones de Pereira, así como de sectores del Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Chocó, donde algunas estructuras habrían quedado debilitadas y representan un peligro para quienes aún permanecen en ellas.

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En redes sociales, ciudadanos reportaron el momento de la emergencia: “Buenos días, se acaba de desplomar una casa en la calle 26, entre 10 y 11; se acaba de desplomar”, se escucha en uno de los testimonios difundidos.



La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó este miércoles, en su último balance sobre el terremoto que estremeció a Colombia el pasado 10 de agosto, que el número de muertos debido al catastrófico evento aumentó a 312.

El número de personas heridas, entre tanto, lo elevó a 4.380. la Unidad también reveló que el terremoto dejó 29.680 viviendas destruidas, 134.282 viviendas averiadas y 277 edificios colapsados.

En el balance publicado, de carácter nacional, indicó que 15 departamentos y 470 municipios afectados resultaron afectados. Además, mencionó que 143.533 familias y 294.503 personas sufrieron afectaciones.

La Unidad estima que hay “290 personas desaparecidas y 358 personas rescatadas” entre los escombros que dejó el letal terremoto.

También estimó que 334 centros de salud, 3.423 centros educativos y 4.054 centros comunitarios resultaron afectados.

Reveló que 421 vías, 97 acueductos, 56 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos tuvieron afectaciones. Finalmente indicó que 485 animales han sido rescatados.

El terremoto en Colombia tuvo una magnitud de 7,4 y afectó, especialmente, a las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.