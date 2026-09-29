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Protestas ciudadanas inundan las calles de Venezuela: personas salen a protestar por apagones eléctricos

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Los ciudadanos en Venezuela siguen exigiendo el fin de la dictadura chavista que, desde la captura de Nicolás Maduro en enero, aún se mantiene bajo las manos de Delcy Rodríguez y personas cercanas al círculo del dictador. Recientemente, las personas salieron a las calles de ciudades como Barinas, Maracay o Maracaibo para protestar por el cese de los cortes eléctricos que se extienden entre ocho y doce horas. Con consignas contra Delcy Rodríguez, las manifestantes bloquearon calles y exigieron mejoras en la economía, en el salario mínimo y el fin del régimen que durante décadas oprime a la sociedad. Pero las calles de Venezuela también han sido epicentro de movilizaciones ciudadanas que piden la liberación de los presos políticos, así como el regreso de la líder de las fuerzas democráticas y Nobel de Paz, María Corina Machado.

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