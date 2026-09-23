Estados Unidos y China prorrogan su tregua comercial hasta enero en medio de la visita de Xi Jinping a Washington

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo este miércoles que Washington y Pekín acordaron una prórroga hasta enero de su tregua comercial, justo cuando Donald Trump recibía a Xi Jinping para una visita de Estado.

El secretario Scott Bessent afirmó que las dos mayores economías del mundo acordaron ampliar "la distensión económica entre los dos países que estaba previsto que terminara el 10 de noviembre". "Esta se va a extender hasta el 10 de enero", resaltó.

El presidente chino Xi Jinping urgió a una mayor cooperación con Estados Unidos, horas después de llegar a Washington el miércoles para reunirse con su par Donald Trump.

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"Nuestros dos países deben ser socios más que rivales", expresó Xi según declaraciones escritas publicadas por la agencia noticiosa estatal Xinhua. Agregó que "los pueblos chino y estadounidense han disfrutado de intercambios amistosos de larga data, y nuestros intereses están profundamente entrelazados".

En un gesto excepcional, el presidente Donald Trump y su esposa Melania recibieron a Xi y a la primera dama china al pie del avión en la base Andrews, en las afueras de la capital.

Cuando Trump visitó Pekín en mayo, fue recibido por el vicepresidente chino.

"Creo que fue un gran primer contacto, creo que lo apreciaron", comentó Trump a periodistas en la Casa Blanca tras la ceremonia de recepción.

Hace más de diez años que un líder chino no protagoniza una visita de Estado en la capital, y Trump lo agasajará con un espectáculo aéreo militar y el tradicional saludo con 21 cañonazos.

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El banquete en la Casa Blanca, en la noche del jueves, promete reunir a la élite empresarial y política de Estados Unidos.

La visita de Xi concluirá el viernes por la mañana, con un té para ambas parejas presidenciales y una visita a los Archivos Nacionales, donde se encuentra la Declaración de Independencia de Estados Unidos.