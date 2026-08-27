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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Inameh pronostica "chubascos y eventuales ráfagas de viento" en regiones como Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Una mujer espera que pase un fuerte aguacero en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Una mujer espera que pase un fuerte aguacero en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Venezuela se encuentra bajo el desplazamiento de la onda tropical número 42.

Este jueves 27 de agosto en horas de la tarde, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica "chubascos y eventuales ráfagas de viento" en regiones como Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy (Venezuela).

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Asimismo, la mencionada organización detalló que "las condiciones meteorológicas persistirán durante las próximas horas".

Según la instancia, Venezuela se encuentra hoy bajo el desplazamiento de la onda tropical número 42.

Esta, a su vez, se desplaza sobre el oriente y este a una velocidad de 27 kilómetros por hora (km/h).

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Por su parte, reporta que la onda tropical n.º 43 viene avanzando sobre el Atlántico Central Tropical y se espera su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre.

El Inameh es el organismo oficial de Venezuela encargado de vigilar y estudiar el tiempo, el clima y los recursos hídricos del país.

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Mientras Venezuela trata de superar los devastadores terremotos que afectaron a miles de personas, por estos días las lluvias han dejado estragos.

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