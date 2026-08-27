Inameh pronostica "chubascos y eventuales ráfagas de viento" en regiones como Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy
Este jueves 27 de agosto en horas de la tarde, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica "chubascos y eventuales ráfagas de viento" en regiones como Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy (Venezuela).
Asimismo, la mencionada organización detalló que "las condiciones meteorológicas persistirán durante las próximas horas".
Según la instancia, Venezuela se encuentra hoy bajo el desplazamiento de la onda tropical número 42.
Esta, a su vez, se desplaza sobre el oriente y este a una velocidad de 27 kilómetros por hora (km/h).
Por su parte, reporta que la onda tropical n.º 43 viene avanzando sobre el Atlántico Central Tropical y se espera su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre.
El Inameh es el organismo oficial de Venezuela encargado de vigilar y estudiar el tiempo, el clima y los recursos hídricos del país.
Mientras Venezuela trata de superar los devastadores terremotos que afectaron a miles de personas, por estos días las lluvias han dejado estragos.